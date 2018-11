Doświadczają mowy nienawiści i przemocy psychicznej i fizycznej. #Stoptransfobii

foto: pl.pinterest.com

zy wiecie, że 20 listopada jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Transpłciowych, upamiętniający ofiary przestępstw motywowanych transfobią, czyli negatywnym stosunkiem lub lękiem względem osób transpłciowych.Osoby transpłciowe doświadczają mowy nienawiści i przemocy psychicznej i fizycznej, także w Polsce. Zwracał na to uwagę Polsce ONZ-owski Komitet Praw Człowieka, Komitet Przeciwko Torturom oraz Komitet Praw Dziecka – ten ostatni w odniesieniu do transpłciowych dzieci.Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar kilkakrotnie apelował o nowelizację Kodeksu karnego poprzez rozszerzenie obowiązku ujawniania motywów sprawcy i surowsze karanie za przestępstwa popełniane ze względu na tożsamość płciową ofiary. Obecnie Kodeks karny nie przewiduje przestępstw z nienawiści popełnianych ze względu na tę przesłankę.Ale potrzebna jest także edukacja. Bo to stereotypy i uprzedzenia prowadzą do niechęci, nienawiści i przemocy. Za szczególnie niepokojące uznajemy w związku z tym wypowiedzi przedstawicieli władz publicznych legitymizujące transfobię i dyskryminację ze względu na tożsamość płciową. Organy władzy publicznej zobowiązane są do podejmowania stanowczych i skutecznych działań przeciwko sprawcom, nie powinny tych zachowań lekceważyć, a tym bardziej pochwalać.#Stoptransfobii!dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich