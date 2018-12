Dziękuję szczególnie mężczyznom, bo bez was nam się do końca nie uda

dr Sylwia Spurek • foto: K. Harz

Z

akończyła się kolejna akcja 16 dni przeciw przemocy wobec kobietCo roku, od początku lat 90. odbywa się pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet to są prawa człowieka.W tym roku skupiliśmy się na roli, jaką może odegrać świadek w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, szczególnie przemocy w rodzinie. Ale zmiana świadomości to nie wszystko. Konieczna jest także zmiana systemu, systemu prawnego i także praktyki stosowania prawa. Te luki od lat punktuje Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar proponując konkretne rozwiązania.Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczne 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet, szczególnie mężczyznom, bo bez was, waszej uważności, solidarności nam się do końca nie uda.dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich